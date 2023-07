Nel servizio di Andrea Taffi le interviste a Carlo Brunelli, Coordinatore contratto di fiume Alto Potenza; e a Patrizio Leonelli, sindaco di Castelraimondo

La Regione ha firmato il contratto di fiume Alto Potenza che abbraccia i territori da Esanatoglia e Fiuminata fino a San Severino. Sei gli interventi più significativi in attesa di finanziamento: tra questi a Castelraimondo, l’area di laminazione - cioè un’area di espansione naturale dove il fiume può allargarsi nei momenti di piena - dove si pensa a un parco fluviale. Altre aree di laminazione sono previste a San Severino e a monte del campo sportivo di Passo Treia. Per i sei interventi è stata stimata una spesa di circa cinque milioni e mezzo. Ma nel contratto di fiume non ci sono solo regimazione e mitigazione dei rischi di tutta l’asta fluviale a ridosso dei Sibillini ma anche la valorizzazione di territori incantanti come Pioraco, comune entrato nel cerchio delle città sull’acqua, alla confluenza dello Scarzito, proveniente da Sefro, proprio nel Potenza. Pioraco è stata ribattezzata la piccola Venezia proprio per i suoi vicoli incantati tra i canali. Il sentiero dei Vurgacci è un gioiello incastonato tra il travertino sporco del corso del fiume e il calcare a monte. A Pioraco è prevista la possibilità di creare serbatoi a monte per raccogliere acqua che depotenzi un’eventuale piena con possibilità di rilascio nei momenti di siccità.