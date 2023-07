Incendi in Grecia, le agenzie marchigiane consigliano mete alternative

Le ondate di calore, le forti raffiche di vento. Sono più di 80 gli incendi divampati in tutta la Grecia e oltre 60 da domenica. Il fuoco si propaga velocemente. A Rodi - la più grande delle isole del Dodecaneso e la più orientale delle isole maggiori dell'Egeo - la situazione è critica. Continua a bruciare.

E così - in queste ore - anche a Corfù, nel Mar Ionio, di fronte alle coste dell'Epiro, dove nella notte tra domenica e lunedì, per i roghi, quasi 2.500 persone sono state sgomberate da 17 centri abitati, e a Evia, nel Mare Egeo.

I tour operator sono al lavoro, per assistere chi è già in vacanza in quelle isole, e trovare eventuali soluzioni alternative, per chi aveva prenotato per andarci.

Nel video, le interviste ad Andrea Morandi, presidente di Morandi Group, e a Ludovico Scortichini, presidente di Confindustria Marche Turismo e tour operator