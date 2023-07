Io leggo forte, dare forma alle emozioni insieme

Una parola dopo l'altra sia per raccontare una storia sia per dare forma alle emozioni. La condivisione e la gioia - nel creare la relazione con l'altro - rendono l'esperienza indimenticabile. Sono 23 gli eventi che - in due giorni - caratterizzano “Io leggo forte! Festival della lettura ad alta voce”.

Protagonista è l'arte del reading, nei luoghi simbolici del centro storico della città: la Rocca Roveresca, il Palazzetto Baviera, la Biblioteca comunale Antonelliana.

Presentazioni di libri, maratone con lettori volontari, che arrivano non solo dalle Marche, ma anche dall'Italia, talk di approfondimento alla scoperta del valore di leggere ad alta voce. Questo è il filo rosso che caratterizza il cartellone degli eventi nei due giorni della rassegna.

L'evento “Fast Book. Beep, avanti il prossimo!” è tra le novità che connotano la seconda edizione del Festival.

Nel video, l'intervista a Beatrice Gregorini, direttrice artistica di “Io leggo forte! Festival della lettura ad alta voce”, presidente del LaboratorioCentroVoce, attrice e regista