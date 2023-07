Libri in gioco, l'estro creativo incontra il talento

L'estro creativo incontra il talento, per far vibrare le corde dell'anima, nel suscitare le emozioni. La mostra “Libri in gioco. Segno, materia, immagine e luogo” consente alle studentesse e agli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Macerata - a cinquant'anni da quando, nel dicembre del 1972, è stata fondata - di dare forma all'immaginazione.

Nelle arti visive il colore, la forma, i simboli sollecitano la fantasia. Le studentesse e gli studenti autori delle opere artistiche esposte procedono a passo veloce lungo il sentiero della contaminazione, tra linguaggi e stile eterogenei. Un percorso che sintetizza un intenso anno di attività, di formazione ed esperienze, per il loro futuro.

Il desiderio di conoscere e di sperimentare è la caratteristica che accomuna la ricerca condotta nel plasmare un gruppo di opere definibili “arte in viaggio”. La protagonista è la carta.

Nel video, le interviste a Maria Letizia Paiato, direttrice artistica per il Cinquantesimo della Fondazione dell'Accademia di Belle Arti di Macerata, a Rossella Ghezzi, direttrice dell'Accademia di Belle Arti di Macerata, e a Diana Ramundo, Paina Dhanjal e Alessandro Deda (Divoky Vlk), studenti dell'Accademia di Belle Arti di Macerata