Lezioni settimanali per imparare l'antica arte che rese celebre Casteldurante dal 1500

Pennello e colori al centro di una vacanza alternativa, esperienziale, come sempre più turisti sono alla ricerca. La proposta arrivata da Urbania, dove sarà possibile imparare l'antica arte della ceramica, che rese celebre la cittadina pesarese.

Appuntamenti giornalieri o settimanali rivolti a bambini, adulti, famiglie e soprattutto visitatori curiosi.

Chiunque, principiante o esperto, potrà iscriversi. Per tutto il mese di agosto sono stati attivati diverse tipologie di corsi.

Dalla foggiatura, per creare le forme più diverse al tornio, passando alla decorazione e moduli stilistici della ceramica rinascimentale di Casteldurante, a quella contemporanea fino allo studio e all'applicazione degli smalti. In programma anche impressioni botaniche su argilla e gesso, e quelli di scultura.

Particolare attenzione è stata dedicata ai più piccoli. Bambine e bambini potranno partecipare a lezioni di manipolazione e decorazione, con sperimentazione della modellazione di base dell'argilla.

A tenere i corsi saranno docenti esperti e maestri maiolicari.

Le lezioni si tengono durante la settimana, con orari divisi tra mattina e pomeriggio, ma c'è la possibilità di modulare a proprio piacimento gli incontri.

Per rendere questa esperienza indimenticabile è possibile soggiornare nelle diverse strutture ricettive locali e seguire visite guidate ai monumenti di Urbania.