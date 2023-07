Liberi dalle catene, per la vita dei cani

L'hanno lanciata Green Impact, Fondazione Cave Canem e Animal Law Italia. Le firme raccolte con la petizione - in tutto il Paese - sono già quasi 40mila.

Le tre associazioni chiedono che sia vietato tenere i cani legati alla catena, per non metterne a repentaglio la vita. A maggior ragione con l'estate e le ondate di calore di questi giorni. Gli eventuali incendi, favoriti dalle temperature elevate, potrebbero causare un rischio ancora maggiore per gli animali.

La regolamentazione è demandata alle regioni. La campagna “Liberi dalle catene” ha l'obiettivo di introdurre il divieto in tutte le regioni, dal nord al sud del Paese. La metà non si è ancora dotata di una legge.

Le Marche sono tra le regioni in cui il regolamento che vieta di tenere i cani alla catena è in vigore da diversi anni.

Nel video, l'intervista a Gaia Angelini, presidente dell'associazione Green Impact