È morto Arnaldo Forlani, fu Presidente del Consiglio e segretario della Dc

È morto a Roma a 97 anni Arnaldo Forlani, ex presidente del Consiglio e Segretario della Democrazia Cristiana. Nato a Pesaro nel 1925, Forlani era l'ex presidente del Consiglio italiano più anziano in vita, nonché il più longevo ex capo del governo italiano di sempre. È stato uno dei massimi esponenti nazionali del partito della Democrazia Cristiana, nonché uno dei più importanti politici italiani dagli anni settanta fino ai primi anni novanta.

Per 29 voti non è scomparso un ex presidente della repubblica. Arnaldo Forlani è stato al centro di una delle più clamorose sliding doors della storia repubblicana: nel maggio 1992, tra mani pulite e le bombe di mafia, fu a tanto così da salire al Quirinale, fermato dai franchi tiratori del suo stesso partito, la Democrazia Cristiana. Al suo posto toccò a Oscar Luigi Scalfaro. La vita di Forlani è lo specchio della prima repubblica e del suo partito guida. Nato nel 1925 a Pesaro, ma originario di Frontino, a cui sarà sempre legato, Forlani inizia a fare politica nel dopoguerra e presto passa a Roma, anche se terrà casa a Novilara: sempre nella DC, ne sarà due volte segretario, più volte ministro, presidente del consiglio nel 1980. Un'ascesa che non gli impedì di seguire sempre molto da vicino la politica locale della sua regione di origine. Prima con Fanfani e poi in proprio nel Grande Centro, Forlani fu costantemente al centro dei movimenti di partito e di governo, ma quasi mai sotto la piena luce dei riflettori. Fu la "effe" del Caf, il patto di governo con Craxi e Andreotti che dominò la scena politica al tramonto della prima repubblica. Fino a mani pulite: l'immagine dell'ex segretario Dc interrogato da Di Pietro al processo Enimont resterà immagine simbolo di quegli anni. Forlani venne condannato a due anni e quattro mesi per finanziamento illecito, silenziosamente scontati ai servizi sociali. "La mia cicuta" definiva quella condanna che ha segnato la fine della sua vita politica. Poi 3 decenni di ritiro, rarissime le apparizioni pubbliche, gli ultimi anni passati in isolamento nella casa di Roma, nelle Marche non era più tornato.

"Apprendo con commozione la notizia della scomparsa di Arnaldo Forlani, e desidero esprimere ai figli e ai familiari i sentimenti della mia solidarietà e vicinanza. Forlani è stata una personalità di spicco della Repubblica per una lunga stagione, e la sua azione nel governo e nel partito di maggioranza relativa ha contribuito all'indirizzo del Paese, alla sua crescita democratica, allo sviluppo economico e al consolidamento del ruolo italiano in

Europa, nell'Alleanza Atlantica, nel consesso internazionale. Lascia un segno di grande rilievo nella storia repubblicana. È stato presidente del Consiglio in

una fase di profondi cambiamenti, ha ricoperto diversi e rilevanti incarichi ministeriali, è stato eletto in Parlamento per oltre 35 anni e ha concluso

l'attività parlamentare al Parlamento europeo. La formazione cattolico democratica lo ha spinto fin da giovanissimo all'impegno politico, prima nella

sua Pesaro, poi assumendo funzioni sempre più rilevanti nella Democrazia Cristiana di cui è stato protagonista e leader in passaggi cruciali, non solo

per il suo partito ma per l'intro Paese. La fermezza delle posizioni si univa in lui con stile di cortesia e con atteggiamento rispettoso con gli interlocutori

anche di posizioni contrapposte, atteggiamenti che assumevano essi stessi un valore politico e democratico". Così il presidente della Repubblica, Sergio

Mattarella, ha ricordato l'ex segretario della Dc, Arnaldo Forlani, scomparso ieri .