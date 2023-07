Humanity 1: a destinazione i 199 naufraghi

Concluse nel pomeriggio di sabato 15 le operazioni di sbarco, la Humanity 1 ha immediatamente lasciato il porto di Ancona già ieri sera. Era stata destinata qui dal Ministero dell'Interno. Adesso l'imbarcazione umanitaria sta facendo rotta verso il sud della Sicilia. “Vogliamo passare più tempo possibile in mare a salvare le vite”, spiega Sasha Ockenden, portavoce della ong tedesca Sos Humanity che gestisce la nave. “Questa è' la nostra missione: fare attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo”.

Si sono concluse intorno alle 20,45 le operazioni al Pala Brasili, il palazzetto di Collemarino messo a disposizione dal Comune di Ancona per le operazioni di identificazione. Nessuno dei naufraghi ha dovuto dormire lì. E la struttura, dopo la sanificazione di domenica 16, può tornare alla normale attività.

Tutti e 199 i naufraghi sono stati avviati verso le destinazioni indicate dal Viminale: 100 nel Lazio, 70 nelle Marche, 30 in Abruzzo. In queste ultime regioni, in particolare, saranno ospitati i tanti minori di quella che è stata definita "la nave dei bambini": 54 i minori non accompagnati, 15 con parenti o genitori, molti i neonati. Quattro le donne incinte, tra loro una minore non accompagnata, portata immeditamente al Salesi.

Complessa la macchina coordinata dalla Prefettura con la Questura. Soddisfatto il Comune per questa prova superata. Ampio, come di consueto, il coinvolgimento del volontariato.