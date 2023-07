Humanity sabato 15 Ancona con 199 naufraghi

Quello di sabato 15 sarà il quarto arrivo di una nave umanitaria nel porto di Ancona dall'inizio del 2023. Il più consistente dal punto di vista numerico, con 199 naufraghi che sono stati recuperati nel canale di Sicilia.

La Humanity 1 - nave della organizzazione non governativa tedesca United 4 rescue e formata da membri della chiesa evangelica - li ha recuperati nel canale di Sicilia, a bordo di un gommone in avaria. Erano salpati dalla Tunisia. Tra loro ci sono 44 donne e 65 minori, ben 49 non accompagnati, tra cui una ragazza incinta. Provengono da una decina di paesi, tra cui Burkina Faso Camerun, Niger, Sudan.

L'arrivo ad Ancona è previsto per la prima mattina di sabato. Rispetto ai precedenti sbarchi, sono previste delle novità alla macchina della protezione civile che, come di consueto, è coordinata dalla prefettura di Ancona, con il coinvolgimento di Questura e Comune. Innanzitutto la banchina utilizzata sarà la 19. Le procedure di accertamenti sanitari e identificazione saranno svolte al Pala Brasili di Collemarino. Questo - spiegano gli assessori comunali Giovanni Zinni e Manuela Caucci - per una gestione efficiente e umana delle procedure. Al porto infatti le temperature sono troppo elevate.

Le persone sbarcate staranno al palazzetto solo per il tempo necessario alle procedure: saranno infatti immediatamente inviate alle destinazioni che il Viminale assegnerà loro.

Come altre ong anche la United 4 Rescue ha protestato su Twitter per la scelta di una destinazione, Ancona, lontana 1400 chilometri dal punto di salvataggio. “Un peso inutile - si legge - per persone che dopo essere fuggite e aver sofferto molto hanno bisogno di sicurezza in fretta”.