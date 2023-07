Rinfrescare gli stabilimenti e luoghi di lavoro attraverso un'impianto di trigenerazione

Un impianto di trigenerazione per rinfrescare gli stabilimenti in questi giorni di caldo estivo. La soluzione innovativa è stata attuata da Imab Gourp, azienda di Fermignano per combattare le alte temperature all'interno degli stabilimenti produttivi e venire incontro alle esigenze dei lavoratori.

Qui il ciclo produttivo copre le 24 ore e prevedere cambi di orari o anticipare l'entrata, sarebbe impossibile. Così si investe in tecnologia, con impianti all'avanguardia e che consentono di abbattere le spese.

10 gli stabilimenti attivi, 800 tra collaboratori diretti e indiretti. Leader nell'arredamento per la casa, l'azienda nei suoi progetti si impegna alla salvaguardia dell'ambiente.