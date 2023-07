La riscoperta delle antiche varietà di fico

Una vita a lavorare in banca, un'azienda biologica di famiglia a San Ginesio. Poi per Bruno Cardarelli scatta una passione: recuperare antiche varietà di fico, quasi tutte del territorio. Oggi ha cinquecento piante, una quarantina di varietà. Un'altra decina le ha create lui, ibridando. Per lui tutto è nato a partire da una pianta storica, di fine Settecento. Tagliata per le necessità del cantiere post terremoto, è rinata tornando a dare frutti e ombra.

In passato non c'era casa colonica che non avesse almeno uno o due fichi. Oggi, però, questa coltivazione è in declino: un progetto dell'Unione montana dei monti azzurri la vuole riportare in auge, per aumentare la biodiversità.

Prima verrà effettuato un censimento di quelle che ci sono, poi verranno donate un migliaio di piante quest'anno, duemila l'anno prossimo per essere reintrodotte. Un progetto che ricalca quello di successo sulla mela rosa.

Nel servizio, le interviste al coltivatore Bruno Cardarelli, a Vittori Giorgi, presidente del consorzio della mela rosa, ad Ambra Micheletti di Assam Marche e a Giampiero Feliciotti, presidente dell'Unione Montana dei Monti Azzurri.