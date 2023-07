Tassi Bce al 4,25%, mutui sempre più cari: famiglie e imprese in ginocchio

La storia di Boris Cugnoli è quella di centinaia di migliaia di famiglie italiane, ma anche di imprese. È infatti anche un imprenditore, nel settore alimentare, dei servizi funebri e delle opere d'arte. In realtà a lui è andata persino bene perché la maggior parte delle famiglie è costretta a rinunciare totalmente al mutuo, non solo ad una parte di esso. Colpa dei tassi di interesse in fortissima ascesa che stritolano famiglie e imprese.

“Fortunatamente il 60-70 % delle imprese ha stipulato mutui a tasso fisso - spiega Graziano Sabbatini, presidente di Confartigianato Marche Nord - Il 30% è invece fortemente penalizzato, con mutui spesso a lunga scadenza. A scegliere il tasso variabile sono state soprattutto le aziende più piccole. Le rate sono cresciute tra il 40 e il 60%”.