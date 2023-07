Barontini: vittoria tricolore con vista sulle Olimpiadi

Una vittoria che vale un mondiale e un'Olimpiade. Simone Barontini vince il campionato italiano negli 800 metri sulla pista di Molfetta, il quarto titolo nazionale assoluto in carriera all'aperto. Una prova di fisico e di testa in una gara difficile. Il tempo, 1.44.50, è il sesto di sempre in Italia, il suo primato personale limato di quasi mezzo secondo.

Nel gruppo di testa per tutta la gara, il mezzofondista anconetano esce all'ultimo giro, sul rettilineo opposto all'arrivo. Supera il giovane Francesco Pernici, si porta in testa e resiste con autorità al ritorno del rivale degli ultimi anni Catalin Tecuceanu.

Il tempo vale il minimo per i campionati mondiali, dal prossimo 19 agosto a Budapest, e soprattutto lo standard per l'Olimpiade di Parigi l'anno prossimo.

Ora per Barontini, in forza alle Fiamme Azzurre ma cresciuto nella Stamura Ancona, scatta la preparazione per i mondiali in Ungheria. Appuntamento martedì 22 agosto per le batterie dei suoi 800 metri. Gli allenamenti però saranno a Sankt Moritz e a Dimaro, con un clima meno caldo e soprattutto piste di atletica che permettono una preparazione di alto livello. Quella di Ancona deve infatti essere rifatta.

Nel servizio l'intervista a Simone Barontini