"Ricostruzione esempio di tutela dell'ambiente". Incontro a Bolognola sul futuro dei centri montani

Da caso curioso per i progetti del Pnrr ad esempio virtuoso di ricostruzione.

In primavera a Che tempo che fa Ferruccio De Bortoli aveva citato Bolognola per i suoi 47 progetti inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza a fronte di soli 145 abitanti.

Numero, quello dei progetti, poi ridimensionato dalla sindaca. Ma da lì è nato l'invito a conoscere il paese dei Sibillini.

Un incontro per parlare di ricostruzione e rinascita dei centri interni.

Il giornalista, già direttore del Corriere della Sera, ha sottolineato la necessità di contrastare lo spopolamento dei piccoli paesi delle aree montane, anche puntando su nuove tecnologie e ambiente.

E' necessario però programmare gli interventi in anticipo, sottolinea la sindaca di Bolognola Cristina Gentili.