Reddito di cittadinanza. Cosa cambia da settembre. L'Inps: "Sinergie per le nuove misure"

Primo settembre e 31 ottobre. Sono le due tappe dell'autunno del reddito di cittadinanza, dopo l'sms di settimana scorsa che ha comunicato la fine del sostegno a luglio.

Dopo un agosto senza aiuti, dal primo settembre potrà scattare il supporto per la formazione e il lavoro per chi è rimasto senza il reddito, i cosiddetti occupabili. Si tratta di 1681 persone nelle Marche, circa il 13% degli 11.231 nuclei familiari che ricevevano il reddito di cittadinanza.

L'iter prevede: prima l'iscrizione alla piattaforma informatica Sisl, non ancora attiva, poi un “patto di servizio personalizzato” presso un servizio per il lavoro, l'indicazione di 3 agenzie per l'occupazione che dovranno cercare un nuovo impiego al disoccupato. A quel punto l'interessato avrà diritto al sussidio: 350 euro per massimo 12 mesi. Un percorso complesso e che richiederà il dialogo di diversi soggetti.

Il reddito di cittadinanza non si interrompe invece per coloro che sono presi in carico dai servizi sociali dei comuni, che riceveranno il reddito fino a fine anno e poi potranno passare al nuovo assegno di inclusione. Non si sa quanti siano: possono infatti ancora essere segnalati dai comuni all'Inps fino al 31 ottobre prossimo.

Nel servizio l'intervista con Emanuela Zambataro, direttrice dell'Inps per le Marche