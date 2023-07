Tutti in carica i nuovi direttori della sanità

Le nomine della sanità ora sono al completo. Terminati gli ultimi commissariamenti, adesso anche i direttori delle Aziende Territoriali di Ancona e Ascoli Piceno sono operativi: si sono insediati al vertice Gianni Stroppa per Ancona e Nicoletta Natalini per Ascoli Piceno. Sette mesi dopo l'entrata in vigore della riorganizzazione con le 5 ast al posto dell'azienda sanitaria unica regionale.

L'obiettivo della regione è ora portare in consiglio il piano sociosanitario entro l'estate.

Personale, medicina di territorio, mobilità sanitaria, ma soprattutto le liste d'attesa le priorità elencate dai nuovi direttori.



Nel servizio le interviste con Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, Nicoletta Natalini, direttrice della AST di Ascoli Piceno, e Filippo Saltamartini, assessore regionale alla sanità.