Torna "Le parole della montagna" a Smerillo e nel fermano. Il vocabolo del 2023 è "cordata"

A Smerillo e nei paesi dei Sibillini in provincia di Fermo fino a domenica c'è Le Parole della Montagna, il festival dedicato ad approfondire, attarverso incontri e musica, l'ambiente montano.



E' "cordata" la parola che tiene insieme questa edizione del festival. Cordata vuol dire responsabilità degli uni verso gli altri, ma anche fiducia reciproca, coordinamento.

Da qui si parte per arrivare fino a domenica 23 luglio: 7 giorni di incontri, musica, parole tra Smerillo, centro principale delle Parole della montagna, Monteleone di Fermo, Monte San Martino e i Sibillini. Un ragionare errante sugli incontri e le persone che rendono vivi gli ecosistemi umani.

E così nel piccolo borgo si incrociano il semiologo e autore di cruciverba Stefano Bartezzaghi, per un viaggio tra le parole non crociate ma in cordata, tra orizzontali e verticali.

E poi l'arte di Giuliano Del Sorbo, autore di una performance di live painting accompagnata dalle letture di Lucia Ferrati, con la figura umana che nasce da una gestualità veloce e sorprendente. Metafora dell'incontro fra i popoli e del legame tra le genti. O ancora le reti invisibili fra piante e animali, con Paola Bonfante ed Elisabetta Palagi. A ricordarci che una pianta non è un'isola, ma vive in interazione non solo con altri organismi vegetali, ma con migliaia di microorganismi. La "cordata" come fattore chiave del successo evolutivo, non solo delle piante.