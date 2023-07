Omicidio Baldoni a Fabriano: perizia psichiatrica su Alessandra Galea

Sarà effettuata una perizia psichiatrica su Alessandra Galea, la 49enne accusata di aver ucciso l'amico convivente Fausto Baldoni, 63 anni, il 3 giugno scorso a Fabriano.



Sono due le domande a cui dovrà rispondere la perizia psichiatrica su Alessandra Galea: era in grado di intendere e di volere al momento della morte di Fausto Baldoni e soprattutto, può andare a processo o è affetta da vizio di mente. A chiedere la perizia il difensore di Galea, avvocato Franco Libori, trovando parere favorevole dalla Procura di Ancona. Il gip ha nominato un consulente che si occuperà di esaminare la donna, lo psichiatra Luciano Secchiaroli. La perizia sarà fatta con la formula dell'incidente probatorio.



Galea abitava nell'appartamento della vittima da due anni, secondo l'accusa lo avrebbe colpito più volte con una lampada al sale fino a provocarne la morte. Lei è in carcere accusata di omicidio volontario aggravato dalla coabitazione.

Durante l'interrogatorio di garanzia la 49enne aveva sostenuto che quel giorno la vittima avrebbe tentato un approccio sessuale nei suoi confronti e che lei lo avrebbe solo respinto, senza causarne la morte. Dopo quel litigio aveva lasciato la casa per andare a trovare il figlio. Baldoni era stato trovato morto in casa dopo l'allarme dato da una sorella a cui non rispondeva al telefono da ore.