La pista dei campioni è da rifare: "Sembra di correre sul cemento"

Campioni di atletica che si allenano su una pista da rifare. Ad Ancona l'impianto dove sono di casa Gianmarco Tamberi e Simone Barontini, campione olimpico di salto in alto il primo, finalista negli 800 metri agli ultimi campionati europei il secondo, ha bisogno di interventi urgenti. ."Allenarsi qui è un rischio" dice il tecnico del mezzofondista. I lavori dovrebbero partire entro la primavera del 2024, risponde il Comune di Ancona.

Crepe, avvallamenti e una superficie consumata rendono complicato allenarsi sull'anello anconetano, rifatto ormai 11 anni fa.

L'infortunio per gli atleti è sempre dietro l'angolo. Non va meglio alla pedana del salto in alto, la casa di Gianmarco Tamberi. Qui il campione olimpico si allena ogni giorno, ma la pedana è ormai erosa dall'uso. Grazie a Tamberi sono arrivate anche delle stuoie da Roma, stese per 80 metri a fianco della pista principale: una pezza temporanea, ma - dice la Federazione Italiana di Atletica Leggera - così non si può andare avanti. Per gli atleti top e anche per i giovani.

Il rifacimento della pista del Conti è previsto nel piano triennale delle opere del comune di Ancona: la stesura di una nuova resina sopra la vecchia superficie usurata costerà 250mila euro. I lavori dovrebbero partire in autunno o, al più tardi, nella primavera 2024. Anno fondamentale con europei di atletica e Roma e olimpiadi a Parigi.