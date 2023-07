Sciopero alla Cab Plus. Gli operai: "Coi rincari non arriviamo a fine mese"

Sono decisi ad andare avanti ad oltranza i 180 dipendenti dello stabilimento di Monsano della Cab Plus, che hanno incrociato le braccia davanti alla fabbrica in provincia di Ancona. Non protestavano da 7 anni.

L'azienda produce componenti meccanici, va bene e applica il contratto nazionale correttamente. Ma con tutto che aumenta non basta più. I dipendenti sono per lo più saldatori, quasi tutti immigrati da 15 paesi diversi, tanti operai da più di 10 anni. Chiedono all'azienda di riconoscere i buoni pasto e gli inquadramenti in livelli diversi.

Una vertenza quella della Cab Plus che anche per il sindacato è un segnale di una situazione che peggiora.

Nel servizio le interviste con i lavoratori della Cab Plus e con Luigi Imperiale della FIM Cisl