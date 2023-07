Macerata tra le città più calde delle Marche

Già di prima mattina si superano i trenta gradi. Le vie del centro poco battute: l'afa scoraggia tanti a uscire. Macerata è tra le città più calde della regione. Da giorni è stato aperto il coc. Di chiamate - per ora - non ne sono arrivate, ma tutti restano in allerta.

Contro il caldo, allora, il Comune ha aperto due spazi - con aria condizionata - nel centro città. Uno nella biblioteca comunale. All'interno soprattutto studenti: il fresco li aiuta a preparare gli esami.

L'altro in piazza Mazzini, destinato alle persone più anziane e quindi più fragili. Fa parte del progetto "Stai al fresco" ed è aperto dal lunedì dal venerdì, dalle 9 alle 18. L'ingresso è libero, ma per informazioni si può chiamare anche il numero 0733.263026. Dentro si gioca a carte, si guarda la tv, si legge, si fanno attività con gli assistenti sociali. Ma soprattutto si fa opera di ascolto perché, oltre al caldo, il vero nemico degli anziani è la solitudine.

Undicimila - su 42mila abitanti - gli over 65 a Macerata. Si stima siano invece circa 7mila le persone che vivono sole. E che col caldo rischiano di restare ancora più sole.