Ascoli e Vis al lavoro, questa settimana tocca ad Ancona e Recanatese

Via da Caronte, appena possibile. Con il raduno dell'Ascoli giovedì scorso, il calcio marchigiano si rimette in moto nel pieno della calura estiva. Terminati i test atletici al Picchio Village, la squadra bianconera è salita sul pullman diretto a Cascia dove il neo tecnico William Viali svilupperà il nuovo modulo 4-3-2-1. C'è anche il neo ingaggio, Davide Barosi, portiere destinato di 23 anni destinato a raccogliere la pesante eredità di Nicola Leali. Tra i 26 convocati anche Haveri, scuola Toro, lo scorso anno al Rimini che potrebbe essere il vice Falasco, e Gnahorè che è pienamente recuperato e potrebbe fare molto comodo alla causa,

In serie C anche la Vis Pesaro ha terminato le vacanze. Dopo la salvezza rimbalzata dai tribunali federali al campo per le penalizzazioni piovute sull'Imolese, il tecnico Banchieri ha riavviato i lavori sposando il programma di contenimento dei costi annunciato dal presidente Bosco. Ieri il club ha ufficializzato il contratto a Di Paola. Una settimana di lavori a Pesaro fino a sabato prossimo poi tutti al fresco a San Lorenzo Dorsino in Trentino. Adunata vicina per Ancona e Recanatese. La squadra di Donadel si ritrova mercoledì poi visite e test fino a domenica e da lunedì si fa sul serio a Cingoli. Stessa ripartenza per la Recanarese del confermatissimo Giovanni Pagliari: mercoledì il via e poi dal 22 per una settimana si sale a Sefro. Non pervenuta la situazione della Fermana: il 5 luglio l'ultimo segnale di vita della società che annunciava trattative per il cambio di proprietà poi solo rumors e notizie di addii. Quello più doloroso con Manuel Fischnaller 13 reti lo scorso anno e un biglietto pronto per Sassari: giocherà con la Torres.