Macerata città rovente

Allerta rossa per l'ondata di calore. Ancona una delle città osservate dal ministero della sanità. Al Pronto Soccorso di Torrette negli ultimi giorni c'è stata un'impennata degli accessi a causa di malori. Scenario critico in molti centri delle Marche. Ieri 40 gradi a San Severino, nel maceratese, e 39 a Sassocorvaro-Auditore, nel pesarese, come nell'entroterra di Fabriano. Oggi, tra i capoluoghi di provincia, i più roventi saranno Macerata e Ascoli Piceno, con la temperatura che toccherà i 39 gradi. (nel video la situazione a Macerata)