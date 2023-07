Visita al cantiere che non dorme

Si lavora anche di notte per stendere i binari. In quattro ore, si procede di 800 metri. Sono 12 i chilometri della ferrovia tra Ascoli Piceno e Porto d’Ascoli che in questi giorni vengono completamente rinnovati. 20 mila le traversine sostituite, 25 mila i metri cubi di pietrisco impiegati per dare forma alla nuova massicciata. Un vagone con carrello elevatore rimette in asse la linea aerea con i binari. Un’opera di ammodernamento della tratta da 25 milioni di euro, quello di Rete Ferroviaria Italiana, che impegna su tre turni cento persone e che vedrà il traguardo il 30 luglio.

Novità anche per la stazione di Ascoli Piceno, con il restyling del fabbricato viaggiatori e l’abbattimento delle barriere architettoniche. I marciapiedi saranno rialzati a 55 centimetri per facilitare la salita e la discesa dai vagoni. Entro metà del 2025, inoltre, saranno eliminati due passaggi a livello nel territorio di Colli del Tronto, dove verrà realizzato anche un nuovo sottopasso ciclopedonale.

Per tutta la durata del cantiere, i treni locali sono stati sostituiti dal servizio su gomma. Torneranno a circolare da domenica prossima, ma fino all’11 agosto gli orari potranno subire modifiche per le ultime attività a completamento dei lavori.

Nel servizio l'intervista a Nicola Aquilanti della Direzione Operativa Rete Ferrovie Italia