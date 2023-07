Confermato l'arresto. Marchionni resta in carcere

Resta in carcere Andrea Marchionni, l'uomo reo confesso dell'omicidio della cognata Marina Luzi, martedì a Fossombrone. Questa mattina a Urbino si è tenuta l'udienza di convalida dell'arresto.

Andrea Marchionni ha risposto alle domande del giudice per le indagini preliminari e della sostituto procuratore di Urbino Simonetta Catani.

L'uomo ha sparato alla cognata con una pistola, regolarmente detenuta, da una distanza di circa 40 centimetri. Così ha stabilito l'autopsia sul corpo della vittima.

Resta da chiarire il movente dell'omicidio. Marchionni, che viveva nello stesso stabile di Marina Luzi ma in appartamenti diversi, al momento dell'arresto si sarebbe già lasciato andare a dichiarazioni poco lucide.

La sorella della vittima ha parlato di timori della donna nei confronti del cognato, definendolo ossessionato da presunti complotti.

L'omicidio è avvenuto nella mattinata di martedì, nella villa in cui entrambi vivevano, Marina Luzi con la figlia di due anni e con il marito, fratello dell'uomo che l'ha uccisa.

Marchionni, 47 anni, si trova in carcere a Pesaro, per lui l'accusa è omicidio volontario.

Intanto oggi a Fossombrone è stata la giornata del lutto cittadino. Alle 16 nella chiesa di Santa Maria ausiliatrice, i funerali di Marina Luzi.