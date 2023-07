In ricordo dei "Sepolti Vivi"

40 giorni senza uscire dalla miniera per difendere il proprio posto di lavoro. La protesta dei Sepolti Vivi racconta la rivolta dei minatori al piano di chiusura di Cabernardi, il più grande bacino di estrazione di zolfo d’Europa nel 900. Un sacrificio che non riuscì a mantenere in vita il sito minerario chiuso nel 1959 con pesanti ricadute economiche e sociali per lo storico locale Ardenio Ottaviani, che sottolinea sul coraggio dei minatori. A conservare la memoria della vicenda, il museo della miniera di zolfo, che ospita la mostra permanente Solfifero, con le opere del fotografo di origine marchigiana Emanuele Scorcelletti, che ripercorre la storia della comunità mineraria tra ricordi e visioni.