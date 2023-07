Il peso del carburante sulle vacanze

Ultima domenica di luglio, giornata ancora di spostamenti verso le mete delle vacanze. Secondo il bollettino del traffico mattinata da bollino rosso per chi doveva raggiungere le località turistiche,nel pomeriggio il bollino rosso è previsto per i primi rientri in città. In vigore anche il divieto di transito dei mezzi pesanti fino alle 22 .

Giovanni Pasimeni è andato in autostrada a sentire chi si sposta e tra gli automobilisti, naturalmente, tiene banco il tema del caro carburanti, emerso nelle ultime ore