Il palio degli arcieri è rossoverde

Sono i “ Robin Hood” rossoverdi del sestiere di Sant'Emidio che, nell'ambito delle manifestazioni della Quintana, si sono aggiudicati il Palio degli arcieri 2023: Marco Ambrosi, Giuseppe Capponi e Piero Di Bernardino, supportati dalle riserve Maria Grazia Grilli e Luigi Sacripanti, davanti a migliaia di spettatori in notturna, al campo dei giochi, hanno portato a casa con con 44 punti, l'ottavo trionfo per il sestiere Sant'Emidio.

Quattro i giochi nei quali si sono sfidati i diciotto arcieri protagonisti della sfida: il tiro allo scudo, il tiro ai bastoni, quello alle tavolette e il tiro al pendolo.

Al secondo posto si è piazzata Porta Tufilla con 42 punti, mentre Porta Romana ha vinto lo spareggio con Porta Maggiore, ottenendo la terza posizione (entrambe hanno terminato i quattro giochi a quota 41 punti). Quinto posto per Porta Solestà, con 37 punti, e ultima posizione per la Piazzarola con 36 punti. Il sestiere biancorosso si è però ha vinto la brocca d'oro assegnata al miglior arciere della serata: Rocco Palumbi, che ha vinto per la prima volta nella sua carriera.

Nell'albo d'oro della competizione, resiste in testa Porta Tufilla con nove trionfi, l'ultimo dei quali l'anno scorso.