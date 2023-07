Inglese rapito e liberato nelle Marche, processo a Firenze

In aula si ricostruiscono i contorni di un sequestro di persona anomalo. E' in corso a Firenze il processo a Shouayab Athimni, 25enne accusato di aver rapito - nell'ottobre del 2021 - il turista inglese Sam Demilecamps, in concorso con altri quattro giovani, già condannati in primo grado a pene fra i tre e gli otto anni con rito abbreviato. Athmini, l'unico che ha scelto il rito ordinario, avrebbe conosciuto il 27enne in Inghilterra, per poi invitarlo in Italia e introdurlo nel suo gruppo di amici nelle Marche. Dopo qualche tempo sarebbe scoppiato un diverbio relativo al pagamento di una partita di hashish, aspetto su cui le versioni della vittima e degli imputati divergono. Demilecamps, sentito nella scorsa udienza, ha riferito di essere stato cacciato di casa, e di essersi poi accorto che tra i suoi bagagli c'era della droga. In seguito Athimni gli avrebbe dato appuntamento a Firenze per un chiarimento, ma - sempre secondo la ricostruzione degli inquirenti - si sarebbe presentato assieme ad altri tre, che avrebbero malmenato e narcotizzato il 27enne inglese per poi portarlo in un appartamento di Monte San Giusto. Il giovane turista - anche con la partecipazione di una quinta persona, una ragazza - sarebbe stato seviziato, e obbligato a chiamare i propri familiari per chiedere un riscatto di settemila euro. Dall'Inghilterra è stato dato l'allarme: i carabinieri sono riusciti a individuare il luogo del sequestro e hanno liberato la vittima. Sentiti in aula ieri, i militari del Ros di Macerata - che hanno indagato assieme a quelli di Ancona e di Firenze - hanno riferito di aver trovato il ragazzo in stato di prostrazione estrema, ammanettato a una scala, al buio. Il processo riprenderà a settembre: nella prossima udienza verranno illustrati in aula i risultati delle analisi sui dispositivi elettronici dei presunti rapitori.