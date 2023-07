Musumeci incontra i sindaci

Per le marche sono stati 12 mesi tragici:due alluvioni a maggio e settembre poi il terremoto di novembre. Il ministro della protezione civile Nello Musumeci e' stato nei tre luoghi simbolo: ad Ancona dove e' stato in Regione e poi a Senigallia e a Pesaro dove ha incontrato i sindaci dei comuni alluvionati.Musumeci ha rassicurato sulle risorse,400 milioni di euro in tre anni, con i primi 45 milioni gia' erogati a famiglie e imprese.Ma c'è un tema ineludibile che e' quello della burocrazia che ostacolo i ristori e poi i danni che superano il miliardo di euro. Il ministro ha comunque rassicurato invitando a spendere le risorse che intanto gia' ci sono. Ecco le sue parole