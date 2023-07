Tamponamento sull'A14, un ferito e code fino a 5 chilometri

Code fino a cinque chilometri questo pomeriggio sull'autostrada 14 lungo la corsia nord, nel tratto compreso tra icaselli di Grottammare e Pedaso, per un incidente che ha visto coinvolti tre mezzi pesanti, un camion e due cisterne. Ferito in modo non grave il conducente del camion La corsia nord e' stata chiusa per permettere i soccorsi e verificare le condizioni di una delle due cisterne che trasportava 550 quintali d Gpl. Sul posto i vigili del fuoco di San Benedetto, il 118 e la polizia autostradale di Porto San Giorgio. Pesanti le ripercussioni sul traffico tornato alla normalita' dopo alcune ore.