" Io, condannato senza prove"

Dopo 12 anni di carcere, sui 20 di condanna definitiva, è tornato a parlare Salvatore Parolisi.

Raffaella Grigi della trasmissione RAI " Chi l'ha visto?" l'ha incontrato fuori dal carcere in permesso premio. Permesso che, spiega il suo avvocato Antonio Coccia in studio, ha ottenuto dopo la valutazione in carcere e un percorso previsto per legge per tutti i detenuti.

L'ex caporalmaggiore dell'esercito fu riconosciuto colpevole del femminicidio della moglie Melania Rea avvenuto ad Ascoli nel 2011 in seguito presumibilmente, secondo l'accusa, ad un litigio per la relazione di lui con una soldatessa, Ludovica.

Il corpo di Melania, trafitto da numerose coltellate, su ritrovato nel bosco delle Casermette di Civitella, poco distante da Colle San Marco di Ascoli dove la donna è stata vista viva con il marito l'ultima volta. Molte le affermazioni e le ritrattazioni dell'ex militare che cercò anche di depistare gli inquirenti.

Parolisi , che non ha mai confessato, ha perso la patria potestà della figlia affidata ai nonni materni. Nell'intervista si dice " condannato senza prove" e al microfono ha parole dure nei confronti delle due donne." Melania assente, Ludovica una storiella"

Nella trasmissione di Federica Sciarelli è intervenuto Michele Rea, fratello di Melania.