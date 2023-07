I metalmeccanici si mobilitano

I lavoratori metalmeccanici chiedono interventi urgenti di politica industriale, per il rilancio del settore oltre all'aumento dei salari e la riforma della legge sulle pensioni. Specie nell'attuale fase segnata dalle trasformazioni e dai processi di transizione ecologica, digitale, energetica e tecnologica. Dal 2021 - nelle Marche - le aziende del comparto metalmeccanico sono diminuite del 2,6%.Sono circa 70 le vertenze in stallo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per le quali si attende una risposta in tempi brevi.

Nel servizio le interviste a Sara Galassi - Segretaria Fiom Cgil Marche, David Cristofaro - Delegato Cgil Fiom Stabilimento Cnh Jesi, Mauro Masci - Segretario generale Fim Cisl Marche e Paolo Rossini- Segretaria regionale Uil Marche