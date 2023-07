Reddito di cittadinanza: lo stop arriva per sms

“Domanda di Rdc sospesa come previsto dall'art.13 del DL 48/2023 conv. legge 85/2023. In attesa di eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali”. Mittente: l'Inps.

E' il testo del messaggio via telefono ricevuto da 169.000 percettori del reddito di cittadinanza in tutta Italia, quasi 1.700 nelle Marche. Si tratta dei nuclei familiari che non hanno al loro interno un minore, un disabile o un over 60, per i quali il reddito resta fino a dicembre. Per tutti gli altri lo stop parte subito, da agosto.

Nelle Marche a giugno 2023 a ricevere il reddito di cittadinanza erano 9.171 nuclei familiari, 17.675 persone, per un importo medio di 524 euro. Un numero di persone in calo rispetto agli anni passati.

La comunicazione è un messaggio standard, previsto dopo le modifiche alla legge, ma per molti inaspettato. Nelle Marche però, al contrario di quanto accaduto in altre regioni, non si segnalano al momento code o resse agli sportelli dei servizi sociali, che devono segnalare i soggetti deboli presi in carico e che manterranno il sostegno al reddito.

Duro il commento del Movimento 5 Stelle, sostenitore del Reddito di cittadinanza: “Così si abbandonano i poveri”.

Nel servizio l'intervista a Giorgio Fede, deputato del M5S



Inoltre la fine del sostegno arriva in una regione che, secodo l'Ires Cgil, ha visto crescere la povertà nel 2022, con oltre l'11 per cento della popolazione a rischio, in aumento del 3.6 per cento. La crescita più alta in Italia, con un aumento anche del lavoro a bassa intensità, ovvero occasionale e precario.