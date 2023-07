Il lavoro mutato dai cambiamenti climatici

Dopo una breve tregua nel fine settimana, le temperature tornano a salire in tutta la regione, con un picco di calore previsto entro le prossime 24 ore. E proprio da qui prosegue il nostro percorso per capire l'impatto dei cambiamenti climatici sul mondo del lavoro. Siamo andati all'interno delle aziende del pesarese per scoprire le soluzioni adottate per combattere il caldo e salvaguardare i lavoratori.