Nei nostri archivi le ultime uscite pubbliche nelle Marche nelle quali Arnaldo Forlani rilasciò brevi dichiarazioni, tra il 2004 e il 2005. Una in occasione delle celebrazioni per i 50 anni dalla morte di Alcide De Gasperi. L'altra a San Ginesio per la riapertura dello storico teatro cittadino: fu il momento per un ricordo familiare e personale. Dalle nostre teche