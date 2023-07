Pajola e Hackett tra i ragazzi ad Ancona: "Finali scudetto alle spalle, ci riproveremo"

L'amarezza alle spalle, lo sguardo in avanti. Eseguono Daniel Hackett e Alessandro Pajola, icone della Virtus Bologna piegata da MIlano in gara 7 dopo una finale scudetto tiratissima. Sono ad Ancona alla seconda edizione del camp organizzato da Pajola. Scherzano, ridono e giocano. Due campioni che tornano bambini ma non perdono di vista i prossimi obiettivi. La Virtus ha ridimensionato il budget ma tornerà in Eurolega sempre con ambizione. Il prossimo anno Pjola e Hackett non avranno al loro fianco la stella Milos Teodosic, campione delle cose semplici. “La cosa più bella che mi ha insegnato Teodosic - dice Hackett - è quella di non fermarsi mai, pensare sempre alla prossima azione anche dopo un errore. Continuare a giocare”. Per Pajola c'è anche la nazionale con vista sui mondiali di agosto in Indonesia: è tra i 16 convocati in prima fila per entrare tra i 12. Duecento ragazzini in fila per un autografo ma soprattutto in campo per carpire i segreti dei campioni. La soddisfazione dell'organizzatore Corrado Albanelli: “Per noi è un sogno che si avvera avere qui per una settimana Alessandro Pajola insieme a ospiti di lusso come Daniel Hackett che ancora una volta ha mostrato tutta la sua disponibilità”.