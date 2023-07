Cantiere Salesi, ora si vede la luce: a ottobre il via alle fondamenta

Le ruspe lavorano sui tiranti di secondo ordine per bloccare la paratia che regge la massicciata con sopra parcheggio e centrali termiche e, più a monte, la strada a 4 corsie. Le opere di preparazione delle fondamenta sono agli sgoccioli ma non sono l'unico problema per vedere i primi plinti del nuovo Salesi. L'eliminazione di tutte le interfererenze legate al passaggio delle condotte per caldo/freddo, energia elettrica, acqua, dati e telecomunicazioni ha richiesto altro tempo. Ma si vede la luce nel tunnel. Ora c'è il trasloco dalla vecchia camera mortuaria e la bonifica dall'amianto in corso nella vecchia centrale termica. Sono due corpi da demolire per liberare altro spazio: operazione prevista tra settembre e ottobre. Poi davvero il nuovo Salesi non sarà solo un progetto su carta. Il vero ritardo però è nato dalla riprogettazione stabilita nel 2021: prima c'erano una palazzina nuova e al sesto piano di torrette l'appendice di ostetricia e ginecologia. Ora no, Salesi corpo unico nella cittadella di torrette. Costerà alla fine 84 milioni di euro.