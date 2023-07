Esino, i nodi Ripabianca e Rocca Priora

L’aula naturale per andare a scuola di fiume è alla riserva naturale di ripabianca, Jesi est. 340 ettari di natura dove l’esino è spesso salito in cattedra nel bene e nel male. Il fiume nell’arco di due piene tra 2012 e 2014 si è realizzato da solo un’area di laminazione naturale ampia diversi ettari ma, più a valle, all’entrata dell’oasi, ha mangiato terreno paurosamente arrivando a lambire la strada di ingresso. Il Comune di Jesi che è capofila del contratto di fiume ha chiari gli obiettivi in mente.Jesi salva Falconara, verrebbe da dire, ma alla foce non si dormono sonni tranquilli. Appena ci si muove dalla sponda sinistra dell’esino in direzione senigallia c’è un fazzoletto di terra classificato R4, cioè elevato rischio esondazione - lo dice il piano di assetto idrogeologico - con abitazioni abusive, certificate da ordinanze di demolizione partite da gennaio e rinnovate a giugno. Tar e Consiglio di stato hanno legittimato la posizione del Comune.

Sul greto del fiume resta il vincolo all’inedificabilità, l’ultima carta possibile è un piano di riordino rispetto a quello esistente. Quindi garantire l’accesso ai proprietari della zona ma in zona più arretrata rispetto a quella esistente

Nel servizio le interviste ad Alessandro Tesei (Assessore all'ambiente del comune di Jesi) , David Belfiori ( Coordinatore del contratto di fiume per l'Esino) e alla sindaca di Falconara Marittima Stefania Signorini