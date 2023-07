In duemila in piazza per "salvare la sanità marchigiana"

Almeno duemila operatori marchigiani della sanità pubblica hanno aderito alla mobilitazione promossa da Cgil, Cisl e Uil, in

difesa del settore e, in particolare, per ridurre la mobilità passiva e per contenere i tempi di attesa per le visite mediche e il ricorso ai privati. Per le tre sigle sindacali, inoltre, nelle Marche occorre riordinare la rete ospedaliera e le reti cliniche e approvare percorsi diagnostici terapeutici

assistenziali piu' efficienti, aumentare le risorse per la prevenzione e per l'assistenza territoriale, rafforzare i distretti sanitari e implementare la

rete di case e ospedali di comunita'. Tutte questioni rispetto alle quali, secondo i sindacati, "la Regione Marche mostra ritardi nella programmazione

degli interventi che si renderebbero necessari per il rilancio della sanità pubblica delle Marche".Secondo Cgil Cisl e Uil è mancata, fino ad oggi, "la volontà di un dialogo concreto con le forze sociali che affronti i nodi urgenti, gia' a partire dai contenuti del piano socio-sanitario approvato dalla giunta regionali e che sarà in fase di discussione in consiglio nelle prossime settimane". Se non ci saranno

risposte, i sindacati hanno annunciato che la mobilitazione proseguirà.