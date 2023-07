Riparte l’Ancona multiforme di Donadel

E’ ripartita anche l’Ancona di Marco Donadel protagonista di un finale di stagione incredibile sfumato a Lecco nella semifinale playoff nazionale. Dopo il raduno e i test ad Ancona, la scorsa settimana, da lunedi la squadra è a Cingoli. Il tecnico annuncia una squadra multiforme capace di mutare assetto anche più volte nell’arco della partita. Dentro i centrali Cella e Marenco da Virtus Verona e Viterbese, poi l’esterno basso Agyemang dall’imolese, il mediano Nador e il fantasista Energe. Energe ha segnato due volte in due stagioni all'Ancona. Come si dice, meglio farselo amico..

Via Melchiorri, Fantoni, Mondonico, Prezioso e Di Massimo protagonista del gol di Lecco che ha fatto sognare la B. A proposito: Bianconi è andato al Lecco ma se i blu celesti non dovessero entrare in B potrebbe tornare ad Ancona. Donadel potrebbe perdere Simonetti e De Santis ma per ora è è soddisfatto del mercato.

Nel servizio le interviste a Marco Donadel Allenatore Us Ancona 1905 e Antonio Energe attaccante US Ancona 1905