Rischio tagli al servizio di autobus. Contram: "Servono altri 15 milioni di euro"

I mancati abbonamenti durante la pandemia e il caro carburante hanno messo in crisi il trasporto pubblico locale. Per le Marche, c'è un ulteriore problema: sono ultime nei trasferimenti dallo Stato, con 108 milioni. Ne servono almeno 15 in più per scongiurare i tagli al servizio, secondo Contram Mobilità, il consorzio delle autolinee maceratesi. L'appello alla Regione: condurre una battaglia comune per esercitare pressioni sul governo.

Nel video, il servizio con l'intervista a Stefano Gregori, amministratore delegato Contram Mobilità