Porto San Giorgio, arriva la prima spiaggia per non udenti

Allo stabilimento 17 - per tutto il mese di luglio - sarà attiva una spiaggia per bagnanti non udenti. Lo stabilimento è messo a disposizione dalle suore Canossiane di Porto San Giorgio. Un esperimento concepito nel corso per interpreti internazionali delle lingue dei segni della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici San Domenico di Fermo.

Tra i protagonisti del progetto gli studenti dell'NTID di Rochester, nello stato di New York: nasceva 55 anni fa questa università specializzata nell'insegnamento tecnico a studenti sordi, con specializzazioni come meccanica e architettura.



Ecco allora i laureandi della San Domenico pronti a tradurre dalla LIS italiana a quella americana e viceversa, accompagnando questi colleghi speciali nella loro esperienza marchigiana. Il progetto Deaf Friendly Beach fa parte di un più ampio programma, Marche for All, co-finanziato dal Ministero delle Disabilità e dalla Regione Marche.

Nel video, il servizio con le interviste a Veronica Bianco, Cassandra Dagani e al direttore della SSML San Domenico Carlo Nofri.