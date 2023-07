Vacanze all'estero nel post pandemia, trend molto positivo

Il turismo è ripreso, le richieste ci sono. Gli introiti mancati hanno segnato in negativo i bilanci nel settore durante la fase emergenziale della pandemia.

I tour operator sono tornati - nel 2023 - a vendere viaggi in tutto il mondo. La situazione lascia ben sperare, anche per destinazioni come la Grecia, che resta tra le mete più richieste dai turisti. A dispetto di quanto sta accadendo per gli incendi divampati - a causa delle ondate di calore e le forti raffiche di vento - in alcune isole: Rodi, Corfù ed Evia.

Nel video, le interviste a Ludovico Scortichini, presidente di Confindustria Marche Turismo e tour operator, e ad Andrea Morandi, presidente di Morandi Group