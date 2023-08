Agriturismi al completo, prenotazioni fino agli inizi del 2024

I primi a pianificare le vacanze - senza aspettare i giorni precedenti la partenza - sono stati i turisti stranieri. Arrivano - in particolare - da Olanda, Germania e Belgio. I numeri delle presenze vanno oltre le aspettative di chi gestisce un agriturismo nei borghi - come Mondavio e Pergola - adagiati sulle colline dell'entroterra di Pesaro e Urbino. Le strutture ricettive sono al completo da tempo, non solo per gli ultimi giorni di agosto, ma anche per i mesi successivi.

Molti turisti, sia italiani sia stranieri, hanno scoperto in passato il fascino di tradizione e storia locali. Tornano dove hanno già pernottato; altri, al contrario, trascorrono - qui, per la prima volta - le vacanze, in serenità e spensieratezza.

Nel video, il servizio con le interviste a Nicola Benvenuti, responsabile dell'accoglienza in un agriturismo a gestione familiare, e a Luca Mariotti, imprenditore agricolo e proprietario di una villa