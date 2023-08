L'amore romantico e impossibile di Lucia di Lammermoor incanta il Macerata Opera Festival

Si alzano le onde del Mare del Nord sul palco dello Sferisterio. Sono le coste scozzesi ambientazione di un’opera che è La quintessenza del romanticismo musicale italiano, Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti rappresentata a Macerata dopo vent’anni.



L’amore sofferto di Edgardo e Lucia, è una prova di voce non per tutti. E a Macerata sono arrivate star internazionali dell’opera a confrontarsi con una partitura che inanella virtuosismi. Prova superata, gli applausi costanti del pubblico riempiono gli spazi tra le arie.

Ruth Iniesta, Lucia era al debutto all’arena Sferisterio. È stata una prima volta anche per il baritono Davide Luciano, Enrico, il cattivo, fratello di Lucia sul palco. L’acustica dello Sferisterio il valore aggiunto. Meravigliosa è l’aggettivo che usano tutti, cantanti e musicisti. Anche il direttore d’orchestra spagnolo Jordi Bernacer, che non era mai salito sul podio in questa arena.

Lucia torna in scena ancora per altre tre recite, il 14, il 17 e il 19 agosto quando chiuderà il festival.