Arquata del Tronto e Acquasanta Terme sette anni dopo. I primi ritorni a Borgo

Italo Paolini è il medico di famiglia di Arquata. Dopo il terremoto, ha vissuto ad Ascoli con il contributo di autonoma sistemazione, il CAS. Ma ha continuato ad esercitare qui. In tenda prima poi in un container. Ora nel nuovo poliambulatorio: un presidio fondamentale per una comunità che fatica a rialzarsi.

A Borgo tante famiglie ancora vivono nelle casette o alloggiate fuori dal comune grazie al contributo. Lo è stata - ad Acquasanta - anche quella di Giacomo Eupizi. Il suo, un altro ritorno recente nella vecchia, nuova casa a inizio novembre dello scorso anno.

Eupizi è il presidente di una cooperativa vinicola che lavora per rilanciare l'antico Pecorino locale. Una delle tante sfide della ricostruzione: che non passa solo dalle gru e dai cantieri.