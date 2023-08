Ascoli è pronta per la Quintana di domenica. I figuranti hanno già iniziato la preparazione

Sono 1500 i figuranti del corteo: tra dame, nobili, popolani e sbandieratori. Passeranno qua e là nel settore di Porta Maggiore, coinvolgendo il pubblico. La Quintana come occasione di portare in piazza anche talenti e passioni. In questo caso raccontando scene prese da l'Acerba, il capolavoro di Cecco d'Ascoli.