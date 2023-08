A 14, le ipotesi per la terza corsia

Nel servizio di Francesco Monti le interviste a Francesco Baldelli, assessore regionale alle infrastrutture; Antonio Spazzafumo, sindaco di San Benedetto del Tronto; Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo

Per allargare a tre corsie la A14 nel tratto sud, l'unica opzione praticabile è costruire una nuova carreggiata, arretrata verso l'interno di 1-2 chilometri rispetto a quella attuale: è la valutazione di Autostrade per l'Italia, che la giunta regionale ha discusso con i sindaci della costa meridionale marchigiana. Secondo la società Autostrade, realizzare la terza corsia sul tracciato attuale sarebbe possibile solo tra Porto Sant'Elpidio e Pedaso (l'analisi caldeggia comunque una variante tra Porto San Giorgio e Altidona). Soluzione ritenuta invece quasi irrealizzabile nel tratto più a sud, per la presenza di gallerie e viadotti.

L'ipotesi è quindi una nuova carreggiata per la direzione sud: una variante lunga 24 chilometri di cui 16 in galleria. Tempi di realizzazione previsti: 9-10 anni dall'apertura del cantiere. A lavori fatti, l'attuale autostrada in quel tratto diventerebbe la carreggiata nord, a quattro corsie.

Quattro miliardi il costo stimato delle due tranche di interventi. Tra i sindaci - in vista del confronto tra le istituzioni marchigiane e Autostrade - emerge un sostanziale accordo sulla soluzione dell'arretramento, pur nella consapevolezza dell'impatto dei cantieri sui territori.