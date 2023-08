Bollino nero sulle strade

Doveva essere bollino nero e così è stato. Il primo sabato di grande traffico lungo l'autostrada ha acceso le spie rosse poco dopo le 8 e così si è andati avanti fino ad ora di pranzo. Fino a Civitanova Marche traffico intenso, ma scorrevole. I problemi sono iniziati subito dopo. A metà mattina per percorrere i 30 chilometri fino a San Benedetto del Tronto erano annunciati ritardi intorno ai 20/25 minuti. Per fortuna niente incidenti. Con l'intensificazione dei flussi si è arrivati anche a punte di 40 minuti con gli agenti della polizia stradale e gli addetti di autostrade per l'Italia a verificare che le corsie di emergenza rimanessero libere. I dannati del traffico si sono armati di pazienza viaggiando intorno a 50 chilometri orari dopo l'alzataccia